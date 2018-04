Di Maio | contratto per il governo | «Sì a Lega e Pd | no a Forza Italia» Salvini | nessuno

Di Maio lancia il contratto per il governo : «Sì Pd o Lega - ma Forza Italia deve restare fuori» : Il leader M5S a «DiMartedì» e ai suoi parlamentari: proporremo un governo guidato da noi e un contratto di governo come in Germania, senza Berlusconi. Salvini: «La Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd». Marcucci (Pd): «Proposta irricevibile»

L'offerta di Di Maio a Lega e Pd : un "contratto alla tedesca" per il governo. Ma chiede un doppio parricidio : via Berlusconi e Renzi : Un vero e proprio contratto di governo, più simile a quelli che raggruppano le maggioranze politiche in Germania che alla boutade ripetuta più volte da Silvio Berlusconi nei salotti televisivi. È questa la mossa dell'ultim'ora di Luigi Di Maio per tentare di non far andare a vuoto il primo giro di consultazioni. E per la prima volta lancia un appello alla Lega, identificandola pubblicamente come mai prima d'ora, come ...

