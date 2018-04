Di Maio apre alla Lega e al Pd | «Fi fuori | Pd primo interlocutore» Salvini | nessuno

Nuovo Governo : Di Maio apre su alleanze - ma solo con Lega o PD - InfoOggi.it : È, questa, la posizione espressa dai dem, che si vedono ancora rappresentanti di un'area politica lontana ed alternativa a chi in questi giorni rivendica la vittoria elettorale, come più volte ...

Di Maio apre a un governo con Lega o Pd - ma ribadisce il no a Forza Italia : Alla vigilia delle consultazioni al Quirinale che prenderanno il via mercoledì 4 aprile, Luigi Di Maio lancia la proposta di un contratto di governo da sottoscrivere o con la Lega o con il Pd. Ma allo stesso tempo ribadisce un no a qualunque alleanza con Forza Italia che, come partito, bloccherebbe ogni tentativo di riforma del sistema. Secondo ...

Di Maio apre a Lega e Pd : Roma, 3 apr. (Adnkronos) – Un’apertura nei confronti di Lega o Partito democratico, a patto che Forza Italia resti fuori dai giochi per la formazione del prossimo governo. E’ la proposta lanciata da Luigi Di Maio, leader del M5S, durante la registrazione della puntata di ‘DiMartedì’ in onda su La7, alla vigilia delle consultazioni che saranno avviate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.PD – ...

Di Maio apre a Lega o Pd - ma mai con FI : 18.20 Alla vigilia delle Consultazioni al Quirinale, si fa strada la proposta del M5S: apertura a Lega o Pd per la formazione del governo, ma no a qualunque alleanza con Forza Italia. Luigi Di Maio, registrando la trasmissione di martedì su La 7, ha lanciato la proposta di un contratto da sottoscrivere o con la Lega o con il Pd. No categorico a FI, come partito che bloccherebbe ogni tentativo di riforma del sistema. Rilancio di un governo ...

