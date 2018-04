Di Maio a assemblea M5S | come in Germania patto di governo scritto

askanews

: Lettera aperta a Luigi Di Maio - lucilla908 : Lettera aperta a Luigi Di Maio - vfishkia : Appendino ha spedito,senza nemmeno scomodare il consiglio comunale,la lettera di manifestazione ufficiale d'interes… - adlucc : Lettera aperta a Luigi Di Maio -

(Di martedì 3 aprile 2018) Roma, 3 apr. , askanews, 'Faremo ciò che abbiamo detto in campagna elettorale: proporremo un contratto disi fa in, si fa ciò che c'è, quello che non c'ènon si ...