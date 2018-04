Di Francesco | ' Roma da sogno Nainggolan gioca al 50 %' VIDEO

Roma - è l'esterno alto a destra l'unico dubbio di Di Francesco : Il Ninja lascia subito il segno, davanti a Francesco e Cristian Totti che si divertono a bordo campo. Nainggolan si presenta al Camp Nou e mostra il tacco per il primo colpo al pallone. Il piede è il ...

Di Francesco : 'Roma propositiva per far male al Barca. Nainggolan? Gioca al 50%' : ROMA - 'Vogliamo continuare a sognare'. Così col tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco , alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Barcellona . 'Siamo qui con ...

Barcellona-Roma - quando Di Francesco eliminò Valverde conquistando Monchi : È chiaro che Iniesta, Messi e Suarez hanno pochi rivali al mondo ma anche 18 mesi fa, per una banda di debuttanti, i vari Muniain, Iñaki Williams e Aduriz sembravano una montagna impossibile ...

