Di Francesco | “50% di possibilità che giochi Nainggolan”

(Di martedì 3 aprile 2018) “Nainggolan per me è molto importante, oggi o domattina farà il provino decisivo ad oggi leche possa giocare sono al 50%”. L’allenatore della Roma Eusebio Dinon scioglie il dubbio sulla presenza in campo di Radja Nainggolan domani sera contro il Barcellona nell’andata dei quarti di finale. “Abbiamo recuperato Pellegrini, che oggi si allenerà con la squadra -aggiunge Diin conferenza stampa – In tutti i ruoli ho voluto mettere tutti sugli attenti, nessuno sa di giocare e in molti possono essere protagonisti. Domani giocherà la Roma che è la cosa più importante. Dobbiamo giocare ancor di più da squadra”. (AdnKronos) L'articolo Di: “50% dicheNainggolan” sembra essere il primo su CalcioWeb.