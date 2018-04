Dell XPS 15 ufficiale | ecco il nuovo portatile da 15 pollici senza cornici

Dell XPS 15 2-in-1 : ecco la versione 2018! : La Dell Premium Active Pen invece ha un prezzo di 99 dollari e sarà disponibile dal 6 Aprile per gli Stati Uniti e 12 Giugno per il resto del Mondo.

CES 2018 - Dell lancia il nuovo XPS 15’’ 2 in 1 convertibile : Dopo HP con il suo Spectre X360 15” ora è la volta di Dell che alla kemesse di Las Vegas ha svelato il suo nuovo XPS 15’’ ruotabile. Equipaggiato con i nuovi processori Intel di 8a generazione, per la prima volta il produttore americano ha installato sulla sua gamma XPS processori Intel di tipo Quad Core abbinati con grafica AMD Radeon RX Vega M con 4 GB di memoria HBM. Per quanto riguarda il resto Delle caratteristiche tecniche il ...