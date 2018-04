Del Piero su Juventus-Real Madrid | ' Gol al Bernabeu è sogno di tutti Zidane giocatore?

Del Piero ospite a L'Originale : i suoi gol più belli contro il Real Madrid : Del Piero stasera sarà ospite a L'Originale , Sky Sport 1 HD, a partire dalle 22.40 per analizzare la gara d'andata dei quarti tra Juve e Real Madrid

Piero Della Francesca matematico : SANSEPOLCRO , AREZZO, , 23 MAR - Piero della Francesca raffinato pittore ma anche eminente matematico. Proprio su quest'ultimo aspetto si incentra la mostra 'Piero della Francesca. La seduzione della ...

Sansepolcro - la sorpresa di Piero Della Francesca : colori vivi e spettacolari : L'opera che celebra la vittoria di Cristo, metafora della luce del mondo, sulla morte ha di nuovo la trasparenza originaria dei colori e della luce originali. Cecilia Frosinini, la storica dell'arte ...

Il restauro de La Resurrezione di Piero Della Francesca/ Il dipinto torna al suo splendore dopo tre anni : Il restauro de La Resurrezione di Piero della Francesca: il dipinto torna al suo splendore. L’opera realizzata a metà del 1400 è stata completamente restaurata ed è di nuovo ammirabile(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:07:00 GMT)

Del Piero punge Dybala : “Le punizioni? Più bravo io…” : Del Piero punge Dybala: “Le punizioni? Più bravo io…” Una stoccata e una carezza. Sempre col sorriso sulle labbra. In un’intervista divertente concessa all’Uefa, Alessandro Del Piero punge Dybala ed esalta Buffon. “Sulle punizioni ovviamente sono io il più bravo – ha dichiarato l’ex capitano della Juve -. Paulo è molto giovane e ha tempo […]

Juventus - Dybala a Madrid con il suo agente : “E’ solo una vacanza”(FOTO). Intanto Del Piero lo punzecchia… : Juventus, Dybala A Madrid- Continua a far discutere una foto di Dybala e di suo fratello (suo agente) scattata a Madrid. Una foto che ha scatenato subito gli addetti al calciomercato e creato falsi miti e potenziali supposizioni. Supposizioni smentite sul nascere dall’entourage del giocatore, il quale ha sottolineato: “E’ a Madrid in vacanza. Non […] L'articolo Juventus, Dybala a Madrid con il suo agente: “E’ ...

Juventus - Del Piero 'informa' Dybala : 'Sulle punizioni sono meglio io' : Ha anche un messaggio per l'amico e capitano della Juventus Gigi Buffon : ' Tutto il mondo aspetta che tu possa alzare questa Champions League ma da parte mia anche se non dovessi riuscirci, resterai ...

Juve - Del Piero : 'Dybala? Sulle punizioni sono meglio io - ma può crescere. Su Buffon...' : Buffon? Tutto il mondo aspetta che possa alzare questa Champions League, ma da parte mia posso dirgli che a prescindere rimarrà sempre il numero uno '. Abbiamo parlato con... @delPieroale ! 2 domande ...

Alessandro Del Piero e Pavel Nedved arrivano in Pro Evolution Soccer : arrivano ottime notizie per tutti i giocatori e fan dell'apprezzato Pro Evolution Soccer, impegnati in PES Club Manager, PES Mobile 2018 e myClub per PES 2018.Infatti, il titolo sportivo di Konami si arricchisce di due leggende del calcio, che rispondono al nome di Alessandro del Piero e Pavel Nedved.In occasione dell'annuncio dell'arrivo dei due campioni, è stato condiviso un nuovo trailer dedicato proprio a Del Piero e Nedved, che, da oggi, ...

Del Piero in Costa d’Avorio con la Champions : il look è “estremo” : Del Piero in Costa d’Avorio con la Champions: il look è “estremo” In attesa di sbarcare sul prato dell’Olimpiyskiy Stadium di Kiev, che ospiterà la finale del 26 maggio, la Coppa dalle “grandi orecchie” sta facendo il giro di diversi Paesi per farsi ammirare. Continua a leggere L'articolo Del Piero in Costa d’Avorio con la Champions: il look è “estremo” proviene da NewsGo.

Del Piero in Costa d'Avorio con la Champions : il look è "estremo" : Simbolo della Juventus ma anche icona del calcio mondiale, Alex è volato in Africa con Ruud van Nistelrooij

Piero De Luca - per capire la crisi Del Pd basta guardare le immagini Del suo party : C’è poco da dire, onore al Pd e soprattutto ai suoi notabili locali per lo spettacolo che ci stanno offrendo. Perché uno vede i risultati la sera del 4 marzo e pensa che siamo di fronte alla catastrofe politica della sinistra, ma poi si deve subito ricredere. Va a Salerno e, come informano le cronache cittadine, si accorge che in un “accorsato” locale Piero De Luca festeggia. Brinda, sorride, riceve strette di mano, per rendergli omaggio fanno ...

Morto Giampiero Maracchi : il cordoglio degli enti per la scomparsa Del climatologo : cordoglio per la morte del climatologo Giampiero Maracchi, scomparso oggi a Firenze, da parte di vari enti e associazioni. Per il presidente di Confagricoltura Toscana, Francesco Miari Fulcis, “il mondo agricolo perde un amico e un grande alleato”, “l’agricoltura perde nel professor Maracchi un amico e un alleato fedele che mai ha fatto mancare il suo supporto negli anni trascorsi in qualita’ di presidente ...

Morte Giampiero Maracchi - il Sindaco di Firenze NarDella : “grande scienziato che ci mancherà tantissimo” : “Da oggi siamo tutti un po’ più soli: ci mancherà un grande scienziato, un professore colto e illuminato, un fiorentino vero e appassionato“. Lo afferma il Sindaco di Firenze Dario Nardella, appresa la notizia della scomparsa di Giampiero Maracchi di cui “apprezzavo soprattutto la grande capacita’ divulgativa, il saper spiegare con parole semplici e comprensibili a tutti temi complessi come la climatologia e la ...