Debito pubblico | “salvataggio banche venete lo fa salire di 11 | 2 miliardi” A marzo

ilfattoquotidiano

: @frank9you @muntzer_thomas @Leonardobecchet @carloalberto @CarloCalenda @Euribor_Ghignai @YanezPeter @luigidimaio… - borghi_claudio : @frank9you @muntzer_thomas @Leonardobecchet @carloalberto @CarloCalenda @Euribor_Ghignai @YanezPeter @luigidimaio… - Radio1Rai : #Live #GiocoAPremier @simonabonafe: “#Redditodicittadinanza e #flattax hanno in comune il continuare a fare debito… - PiazzapulitaLA7 : Il taglio dei costi della politica rappresenta lo 0.1 rispetto al debito pubblico ma è un grande elemento simbolico… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Il verdetto dell’Eurostat è arrivato. I soldi stanziati dallo Stato per liquidare Popolare di Vicenza e Veneto Banca e cederle a Intesa con una ricca dote hanno un pesante impatto sul. Che sale dunque ben oltre i 2.256 miliardi di euro stimati dall’Istat l’1in attesa di questa decisione. La cifra, ha sancito Eurostat, va ritoccata all’insù di 11,2 miliardi, incluse le garanzie. L’operazione sulle ex popolariha invece un impatto di 4,7 miliardi sul deficit: in questo caso si è preso in considerazione solo l’intervento di cassa a favore dell’istituto guidato da Carlo Messina. Per l’Ufficio europeo di statistica “gli interventi del governo relativi alla liquidazione” delle duein questione “devono essere classificati sulla base del loro impatto netto”. Quando all’impatto sul deficit ...