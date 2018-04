: #News #Dazi Russia:presto la risposta adeguata - CybFeed : #News #Dazi Russia:presto la risposta adeguata - NotizieIN : Dazi Russia:presto la risposta adeguata - Trevisanmuraro : Usa-Cina (ma non solo), la guerra commerciale è solo all’inizio -

L'introduzione didel 25% sull'import dell'acciaio e del 10% sull'alluminio da parte degli Usa avrà "" unada parte della. Il vice ministro del commercio Evtukhov ha sottolineato che se "Mosca introdurràdiquesti dovranno essere realmente significativi". Per Evtukhov, gli Usa hanno una strategia precisa: "Introdurrecontro tutti e dopo cercare di ammorbidirli, chiedendo vantaggi per se stessi". Mosca sarebbe pronta, come altri Paesi, a rivolgersi al tribunale del Wto.(Di martedì 3 aprile 2018)