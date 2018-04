Dazi - quel che Trump non sa della bilancia commerciale Cina-Usa : La stretta che la Casa Bianca ha avviato nei confronti di Pechino assumerebbe contorni diversi se il presidente americano prendesse in esame alcuni dati secondo cui gli interessi economici statunitensi in Cina che rischiano di venire compromessi sono ben maggiori di quelli che appaiono. Insomma, il rischio boomerang è altissimo ...