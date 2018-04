Dazi | export agroalimentare lombardo in Cina oltre 70 mln | +20 | 7%

Dazi : Confindustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld export veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Occorre scongiurare guerre commerciali che rischiano di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati - continua Finco -. Un’escalation che può cambiare gli equilibri in modo irreversibile. Per questo chiedo al Governo uscent

Dazi : Confindustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld export veneto : Padova, 20 mar. (AdnKronos) – Quasi 2,7 miliardi in più dal 2009. La corsa dell’export veneto negli Stati Uniti si aggiorna con il fresco dato record del 2017 pari a 4,9 miliardi di euro (+4% rispetto al 2016), l’8% dell’export totale veneto, terzo mercato di riferimento (dopo Germania e Francia) e si conferma l’Eldorado. Dal 2009 ad oggi le esportazioni venete verso gli Usa sono cresciute del 118% (2,2 miliardi nel ...

Dazi : Confindustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld export veneto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Occorre scongiurare guerre commerciali che rischiano di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati – continua Finco -. Un’escalation che può cambiare gli equilibri in modo irreversibile. Per questo chiedo al Governo uscente e alle forze politiche premiate dal voto di non lasciare sguarnito questo fronte ma di fare blocco comune con ...

In attesa dei Dazi l'export italiano negli USA va in rosso a gennaio : L'avvio della guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea segna una decisa frenata delle esportazioni Made in Italy in USA . Dopo aver toccato nel 2017 il record storico di 40,5 miliardi di ...

Agroalimentare - Italia meglio di altri big exporter. Ma restano incognite Brexit e Dazi USA : Prosegue la crescita dell' export Agroalimentare Italiano che nel 2017 mette a segno un ulteriore +7% rispetto al 2016 grazie soprattutto alle ottime performance di alcuni dei prodotti rappresentativi ...

Dazi - evitare disputa commerciale. A rischio export Made in Italy : Teleborsa, - La questione dei Dazi USA suscita non poche preoccupazioni anche in ambito agroalimentare un settore particolarmente sensibile agli scambi commerciali, con un export che vale oltre 40 ...

Dazi Usa - a rischio 4 miliardi di export : Allarme del settore agroalimentare. La Coldiretti: il Parlamento non ratifichi il trattato Ceta «Rispetto a un andamento dei consumi interni stagnanti l'export rappresenta una validissima strada per ...

Dazi : Coldiretti - risposta Ue su 328 mln export Usa in Italia - 2 - : "Occorre scongiurare il rischio di una guerra commerciale che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati", conclude il presidente della ...

Dazi : Coldiretti - risposta Ue su 328 mln export Usa in Italia : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – La ritorsione dell’Unione Europea colpisce con l’aumento dei Dazi 328 milioni di euro di importazioni statunitensi annuali in Italia che riguardano principalmente manufatti in ferro, acciaio e ghisa per 235,3 milioni, barche a vela e a motore da diporto per 31,6 milioni e l’agroalimentare per 29,6 milioni. E’ quanto emerge dal primo studio elaborato da Coldiretti/Ixe’ ...

Coldiretti - per Dazi USA a rischio 40 - 5 mld di export Made in Italy. Vino - olio e pasta i prodotti preferiti : Teleborsa, - A rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy per la guerra commerciale con gli Stati Uniti dopo il record storico del 2017, con un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente. ...