Dazi | +20 | 7% export cibo lombardo in Cina

Dazi - export agroalimentare lombardo in Cina oltre 70 mln - +20 - 7% - : Milano, 3 apr. , askanews, L'export lombardo agroalimentare in Cina nel 2017 segna un +20,7% rispetto all'anno precedente e per la prima volta supera i 70 milioni di euro in valore: è quanto emerge da ...