Davide Maran | studente scomparso in Slovenia dal 25 marzo La sorella fa appello ai

(Di martedì 3 aprile 2018) L’ultima volta che è stato visto indossava una giacca verde scura, jeans azzurri, scarpe marroni e un berretto nero con striscia rossa.26enne, èlo scorso 25a Lubiana, in. Originario di Cento, in provincia di Ferrara, il giovane si trovava nella capitale slovena dall’inizio dell’anno accademico per frequentare un master in fitochimica. LaAngela chiede “a chiunque abbia amici o conoscenti a Lubiana e dintorni” di continuare a condividere un articolo di un giornale online sloveno dove si parla della vicenda (24ur.com) e un volantino in cui sono riportate le generalità del fratello e i numeri da contattare per eventuali segnalazioni. “Grazie a tutti per le dimostrazioni di affetto e supporto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto finora per la scomparsa di mio fratello”, ha scritto Angela...