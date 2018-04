David Lappartient | “Chris Froome ha il diritto di correre | la UCI non lo fermerà” E i

Ciclismo - David Lappartient sul caso Froome : “Difficile possa risolversi prima del Giro d’Italia” : Ospite in Italia per la Milano-Sanremo, David Lappartient si è concesso una visita al Museo della bicicletta di Alessandria. Il presidente della UCI è stato raggiunto da La Gazzetta dello Sport. La lunga intervista, di cui proponiamo un estratto, è stata incentrata per forza di cose sul caso della positività al salbutamolo di Chris Froome , rilevata nel corso dell’ultima Vuelta, che ha scioccato il mondo del Ciclismo lo scorso dicembre. A ...

David Lappartient : “La Uci aprirà un’inchiesta sul Team Sky per Wiggins. Caso Froome? Decisione difficile prima del Giro d’Italia” : David Lappartient, Presidente della UCI, ha attaccato duramente il Team Sky. La corazzata britannica, infatti, è al centro del ciclone per l’inchiesta sul presunto utilizzo di doping da parte di Bradley Wiggins durante il vittorioso Tour de France 2018 e per il noto Caso Chris Froome (non negatività al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna). Il numero 1 del ciclismo mondiale ha spiegato il suo punto di vista in ...