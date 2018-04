Data italiana unica per i Newsboys

Newsboys a Roma il 15 giugno - unica Data italiana : Il cantante Michael Tait, il chitarrista Jody Davis, il tastierista Jeff Frankenstein e il batterista Duncan Phillips credono che l'amore sia il sentimento di cui si ha più bisogno oggi, in un mondo ...

Post Malone al Rock in Roma - unica Data italiana per l’artista rivelazione del 2017 : Roma – Post Malone, l’artista rivelazione del 2017, arriva al Rock in Roma per l’unica data in Italia: 10 luglio, Ippodromo delle Capannelle. I biglietti saranno in vendita online su Ticketone.it e RockinRoma.com da venerdi 30 marzo alle ore 10:00 e disponibili in tutti i punti vendita Ticketone, Box Office Lazio e Etes da martedi […]

Amiot : il Database ad accesso gratuito di news in lingua italiana sulle medicine complementari : Amiot, il sito web dell’Associazione Medica italiana di Omotossicologia, lanciato lo scorso febbraio con una nuova interfaccia per agevolare la ricerca delle informazioni, specialmente agli utenti del web abituati all’interazione 2.0, è diventato in poco tempo uno dei data base di riferimento sulle news relative alle medicine complementari/non convenzionali: costantemente aggiornato, è accessibile gratuitamente senza alcuna registrazione e ...

Jon Hopkins e la sua musica elettronica : unica Data italiana : Per gli appassionati della musica elettronica: rimanete sintonizzati! E’ in arrivo Jon Hopkins in un’unica soluzione italiana ovvero una sola data a Milano il 30 Giugno per ASTRO Festiva wind music awards 2018 al Circolo Magnolia. Tappa del tour europeo che vedrà Hopkins protagonista e presentatore del suo nuovo album intitolato Singularity, in uscita per Domino/SpinGo il prossimo 4 Maggio. data da non dimenticare anche perché questo nuovo ...

Fiorentina : una corData italiana si compra il club? : Secondo quanto riportato da Tuttosport , nella giornata di ieri una cordata italiana si è fatta avanti per l'acquisto della Fiorentina. Stando al comunicato diffuso ieri dalla Sport Man Procuratori Sportivi, già si sarebbe fatta avanti nell'estate scorsa senza ottenere risposte dai Della Valle: tra i progetti di tale cordata il rilancio della squadra e l'ingaggio di ...

Elton John - doppia Data italiana per il tour di addio : il 29 e 30 maggio 2019 all'Arena di Verona : I due spettacoli si aggiungono alla lunga lista delle tappe europee annunciate come parte dell'epico tour finale presentato alla Gotham Hall di New York a gennaio. Dopo Vienna, i primi concerti ...

Torna Radio Italia Live – Il Concerto 2018 : annunciata la Data e la città dell’appuntamento estivo con la musica italiana : Torna anche quest'anno l'appuntamento dell'estate con la musica di Radio Italia nell'evento estivo Radio Italia Live - Il Concerto 2018. Le prime novità sul grande Concerto di Radio Italia sono state annunciate giovedì 1 marzo in diretta su Radio Italia - Solo musica Italiana dal direttore Mario Volanti e il sindaco Giuseppe Sala. Sarà proprio Milano la città che anche quest'anno ospiterà il grande Concerto targato Radio Italia. Radio ...

5 SOS - a Milano l'unica Data italiana della band di Want You Back : La band si esibirà in 26 concerti in tutto il mondo, con show a Londra , 5 aprile, , New York , 12 aprile, e Los Angeles , 25 aprile, . Emma Marrone parla di Essere qui: 'Per me la musica è tutto' - ...

“Stella tra le stelle. Addio”. Drammatico lutto nella televisione italiana. Lei - indiscussa icona degli anni ’90 amatissima e seguitissima da tutti i vip - se ne è anData tragicamente. Fino alla fine si è presa cura del suo corpo meraviglioso che trattava in modo quasi maniacale. Resterà per sempre nel cuore di tutti : lutto nel mondo della televisione. Anche se sarebbe più giusto dire: lutto nel mondo dell’astrologia. Se ne è andata a 85 anni Sirio, l’astrologa dei vip sempre presente nei salotti televisivi. Impossibile dimenticare la sua lunga chioma bionda, lo sguardo ipnotico e il suo modo di vestire eccentrico e inconfondibile. Sirio è morta alle 23.30 di lunedì 19 febbraio all’ospedale di Niguarda dove era ricoverata da quasi un anno per via di un tumore ...

Boschi candiData a Bolzano - l’ira di Bizzo : “Pd sottomesso alla Svp - ha asfaltato la comunità di lingua italiana in Alto Adige” : Matteo Renzi “diceva di voler liberare l’Alto Adige da questo sistema di dipendenza dalla Svp, ma se n’è dimenticato un nanosecondo dopo averlo promesso”. Il segretario del Pd si è invece piegato a questo sistema scendendo a patti con il partito sudtirolese, pur di paracadutare Maria Elena Boschi nel collegio sicuro di Bolzano. Una scelta che “è stata solo l’ultima goccia di un Pd che ha asfaltato la comunità di lingua italiana in Alto Adige”. A ...

ST. VINCENT/ Unica Data italiana - 27 giugno - Magnolia a Milano : St. VINCENT – aka Annie Clark – arriva in Italia per un’Unica data per presentare il suo nuovo album ‘MASSEDUCTION’, si esibirà il 27 giugno al circolo Magnolia di Milano(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:49:00 GMT)