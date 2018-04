Dark Souls Remastered - prova

Anche Nintendo annuncia la line-up per il PAX East 2018 : Dark Souls Remastered e Wolfenstein II The New Colossus tra i protagonisti : Il prossimo 5 aprile inizierà il PAX East di Boston, che durerà fino all'8 aprile. Nella giornata di oggi abbiamo già dato uno sguardo ai titoli che porterà Square Enix all'importante manifestazione, ora è il turno di Nintendo.Come riporta Rollingstone.com, la grande N porterà al PAX East giochi di un certo peso, tra i protagonisti della line-up, infatti, troviamo Dark Souls Remastered e Wolfenstein II The New Colossus, ma c'è dell'altro come ...

Code Vein : nuove immagini e dettagli su storia e personaggi del "Dark Souls in salsa anime" : Bandai Namco ha deciso di condividere nuovi dettagli su storia e personaggi di Code Vein accompagnati da una serie di immagini che ci permettono di ammirare lo stile di un titolo che è stato definito da molti come un "Dark Souls in salsa anime" e che si propone come una sorta di punto di incontro tra i Souls e Devil May Cry.Ecco i dettagli del comunicato stampa:Dopo la battaglia contro la Regina, il protagonista si risveglia senza più memoria in ...

Prime immagini Dark Souls Remastered PS4 - quali i miglioramenti? : Sono state svelate le prima immagini di Dark Souls Remastered per PS4. I primi screenshot apparsi in rete non sono altro che scansioni della nota rivista giapponese Famitsu, ma fin da subito si nota un miglioramento rispetto all’originale. Lo scorso mese di gennaio è stata annunciata l’uscita di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One. In realtà sembra che la versione per Nintendo Switch dovrebbe essere diversa da tutte ...

L'ingrediente segreto che accomuna Dark Souls - Crackdown - Zelda e Fez - articolo : I primi videogame che abbia mai giocato erano di memoria. Il mio nonno ne aveva in quantità. Giochi di società, principalmente. Ce n'era uno, in particolare, in cui ogni sedia del salotto diventava una stazione e i membri della famiglia diventavano treni. Lui rimaneva in piedi al centro della stanza e dirigeva i treni tra le stazioni e tu dovevi ricordarti quale treno eri e dov'era la stazione a cui eri diretto. All'età di cinque o sei anni lo ...

God of War come Dark Souls? Cosa ha detto il director sui combattimenti : Con God of War in uscita tra un mese, l'hype sta sicuramente crescendo sempre di più per il ritorno di Kratos. Per aiutare ad aumentare questo hype, Sony e il suo studio di Santa Monica hanno recentemente pubblicato un brutale filmato di 15 minuti di gameplay per il gioco. Inoltre, addirittura il director di God of War ha anche paragonato il combattimento del gioco alla famosa serie di Dark ...

Appuntamento alle 17 anche oggi con la nostra rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a Dark Souls 3 : anche oggi vi attendiamo al consueto Appuntamento domenicale con la nostra nuova rubrica denominata Praise the Shame dedicata a Dark Souls 3.A partire dalle 17:00 saremo in live per riscoprire assieme a voi il terzo capitolo della fortunata saga di Dark Souls, GDR d'azione che ha influenzato l'intero settore con il suo stile e peculiare gameplay.Per i più distratti ricordiamo inoltre che il primo capitolo della saga, tanto amato dai giocatori, ...

Dark Souls Remastered per Switch : un video mostra un'analisi del primo trailer : Dark Souls Remastered arriverà su Nintendo Switch, questa non è ovviamente una novità, il titolo di From Software sbarcherà sull'ibrida di Nintendo a maggio e, come saprete, il comparto tecnico subirà qualche aggiustamento, anche se fino a questo momento non è stato svelato nulla di preciso al riguardo.In rete si è parlato di una versione per Switch che girerà a 1080p e 30 fps e le dichiarazioni degli sviluppatori, che confermavano un comparto ...

Dark Souls Remastered per Nintendo Switch vs Xbox 360 - a confronto le due versioni : Dark Souls Remastered uscirà entro un paio di mesi: la release della versione restaurata del primo, storico capitolo della saga sviluppata da From Software e pubblicata da Bandai Namco verrà rilasciata per PS4, Xbox One e PC, ma anche per Nintendo Switch, un annuncio arrivato a sorpresa nel corso degli ultimi Nintendo Direct. Come si comporta la versione Switch rispetto a quella originale, ad esempio su Xbox 360? Ovviamente ce lo svela una ...

I network test di Dark Souls Remastered saranno resi disponibili anche su PS4 e Xbox One : Nel corso dell'ultimo (sorprendente) Nintendo Direct, sono stati fatti alcuni annunci piuttosto importanti, tra questi vi ricordiamo quelli relativi all'arrivo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Super Smash Bros su Switch.Tuttavia, nel corso dell'evento, sono stati confermati i network test di Dark Souls Remastered, ma solo per Switch. Ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che questa fase di test sarà disponibile anche su ...

Alle 17 vi attendiamo con la nostra rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a Dark Souls 3 : Ritorna il consueto appuntamento domenicale con la nostra nuova rubrica denominata Praise the Shame dedicata a Dark Souls 3. L'appuntamento è Alle 17:00 per riscoprire insieme il terzo capitolo di una saga che ha fatto riscoprire all'intera industria videoludica il gusto del gioco "difficile", perché su Dark Souls anche la più piccola distrazione può risultare fatale.Con l'arrivo del remaster di Dark Souls 1, gioco che diede inizio a tutto ...

Dark Souls : uno streamer completa l'intera trilogia senza mai essere colpito : Lo streamer The_Happy_Hob nel 2016 ha realizzato la prima no-hit run al mondo su Dark Souls, cosa che ha lasciato lo stesso creatore della serie, Hidetaka Miyazaki, incredulo.Ebbe oggi, riporta Kotaku, lo streamer si è nuovamente superato, precisamente lo ha fatto tre volte.The_Happy_Hob ha completato Dark Souls 1, 2 e 3 senza mai essere colpito: questo significa che se nel mezzo della run il giocatore dovesse anche solo essere toccato dalla ...

Dark Souls Remastered arriva su Switch con uno speciale amiibo : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato oggi che un amiibo basato su Solaire di Astora sarà disponibile lo stesso giorno dell'uscita di Dark Souls Remastered.Grazie all'amiibo, il celebre gesto "Lode al Sole" potrà essere usato con temerario slancio dall'inizio del gioco (il gesto, comunque, può essere anche ottenuto giocando).Sia l'amiibo che Dark Souls Remastered, il remake dell'originale e amato Dark Souls, saranno disponibili in ...

Dark Souls : REMASTERED arriva su Switch con l’Amiibo : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha confermato oggi che un amiibo basato su Solaire di Astora sarà disponibile lo stesso giorno di DARK SOULS : REMASTERED. DARK SOULS: REMASTERED debutta su Switch Grazie all’amiibo, il celebre gesto “Lode al Sole” potrà essere usato con temerario slancio dall’inizio del gioco (il gesto, comunque, può essere anche ottenuto giocando). Sia l’amiibo che ...

Dark Souls Remastered per Switch si mostra in un video di gameplay : Il Nintendo Direct andato in onda ieri sera ha portato altre buonissime notizie per tutti i possessori di Nintendo Switch, come saprete è stato annunciato l'arrivo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sull'ibrida, ma l'evento è stato anche un'occasione per ammirare, finalmente, l'atteso Dark Souls Remastered per la console di Nintendo.Qui di seguito è possibile visionare il filmato di gameplay riportato da Gamingbolt.Vi ricordiamo che Dark Souls ...