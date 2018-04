Daniele Bossari e Filippa Lagerback sposi il 1 giugno 2018

Daniele Bossari/ La conferma del Cannagate lo metterà nei guai? (L’Isola dei famosi 2018) : Daniele Bossari sfrutta ogni momento lontano dallo studio dell'Isola dei famosi 2018 per dedicarsi ai preparativi del matrimonio con la bella Filippa Lagerback(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:34:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018 - NUOVO SPOT CON BARBARA D'URSO / Video - il messaggio di Daniele Bossari : GRANDE FRATELLO 2018, NUOVO SPOT con BARBARA D'URSO: Video, secondo promo del reality di Canale 5 che partirà alla fine de L'Isola dei Famosi 2018 che sta andando in onda ora.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 23:26:00 GMT)

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Ville Ponti nuova location! Cambia la data : Il Matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si avvicina e la coppia annuncia data e luogo delle loro nozze. Ancora dubbi sui nomi dei loro invitati.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:33:00 GMT)

Filippa Lagerback e Daniele Bossari : preparativi in corso per le nozze : Ci siamo quasi, non manca molto alla data che segnerà i tanti sognati fiori d'arancio fra una delle coppie tornate a calcare prepotentemente le scene dello showbiz, quella formata da Filippa Lagerback e Daniele Bossari. I due come si sa, sono legati da ben 17 anni, dalla loro relazione è nata una figlia, Stella.Qualche mese fa, quando Bossari era ancora relegato dentro la casa del Grande Fratello Vip, il grande passo con la proposta di ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CANNA-GATE : Daniele BOSSARI/ "Si è visto tutto" - ma il pubblico si divide : DANIELE BOSSARI ammette il CANNA-GATE dell'ISOLA dei FAMOSI 2018 ai microfoni di Valerio Staffelli: Mara Venier, invece, tergiversa e non si sbilancia.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Isola dei Famosi - Daniele Bossari riconosce il cannagate : "Si è visto dai filmati - si è visto tutto" : Subito dopo la scoppiettante puntata dell' Isola dei Famosi , Valerio Staffelli ha intercettato Mara Venier e Daniele Bossari per parlare del cannagate. L'inviato del tg satirico ha riproposto ai due ...

Daniele Bossari e Filippa shopping in famiglia : Daniele Bossari e Filippa Lagerback camminano mano nella mano e quando vedono i fotografi scoppiano a ridere e la Lagerback prontamente prende in mano lo smartphone e li filma scherzosa. Tra poco si diranno sì e tutti sono a caccia di dettagli sugli abiti. Le nozze in programma per l’8 giugno sono state anticipate al 1° giugno, si svolgeranno alle Ville Ponti di Varese, una location suggestiva da vip, e a curare i dettagli del matrimonio ...

Daniele Bossari / Nozze anticipate! Filippa Lagerback spiega il perché... (Isola dei famosi 2018) : DANIELE BOSSARI è di nuovo al centro delle polemiche sull'Isola dei famosi 2018 per la questione auricolare. Perché Mara Venier, anche lei opinionista nel reality, non lo indossa?(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:03:00 GMT)

Filippa Lagerbäck - Daniele e Stella Bossari : famiglia a nozze : In tempi non sospetti, quando entrambi si dichiaravano «felicemente non sposati», lei si era divertita a immaginare la cerimonia come un «pic-nic a piedi nudi». Poi nell’autunno 2017 Daniele Bossari si è inginocchiato, a sorpresa nella casa del GF Vip, e la compagna di una vita Filippa Lagerbäck ha detto «sì». I due, che sono genitori di Stella, 14 anni, hanno così un matrimonio da organizzare. LEGGI ANCHE Filippa Lagerback: «Innamorata, ...

Daniele Bossari/ Ancora dubbi sull'auricolare (Isola dei famosi 2018) : Daniele Bossari è di nuovo al centro delle polemiche sull'Isola dei famosi 2018 per la questione auricolare. Perché Mara Venier, anche lei opinionista nel reality, non lo indossa?(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:13:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Daniele Bossari pilotato? Ecco a cosa servono gli auricolari : ISOLA dei FAMOSI 2018, gli interventi di Daniele Bossari sono pilotati? Dopo il servizio sugli auricolari di Striscia la Notizia, il regista Roberto Cenci svela tutta la verità.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:49:00 GMT)

”Non avete ancora capito?”. Daniele Bossari - svelato il mistero dell’auricolare. Dopo lo ‘scandalo’ di Striscia la notizia - parla il regista e spiffera tutto : Daniele Bossari, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è uno degli opinionisti dell’Isola insieme a Mara Venier. II mese scorso il futuro marito di Filippa Lagerback era finito nell’occhio del telegiornale satirico per via degli auricolari che porta nelle dirette del reality show. Durante la quinta puntata dell’Isola dei famosi, il pubblico si ricorderà che a un certo punto Daniele Bossari, rivolto ...

Isola dei famosi - le cifre pazzesche dei cachet : quanto incassano Alessia Marcuzzi e i naufraghi. Mentre il povero Daniele Bossari... : Si tratta di indiscrezioni, che però sembrano ben fondate. Si parla dei cachet dei vari partecipanti all' Isola dei famosi . Ad aggiudicarsi lo stipendio più alto è Alessia Marcuzzi, che incassa 90.

“Cosa?”. Isola dei Famosi - quanti soldi prende Alessia Marcuzzi. E se non siete già svenuti - ecco anche quanto guadagnano Mara Venier - Daniele Bossari e i naufraghi. E pure i parenti in studio! Roba grossa : L’Isola dei Famosi è il reality del momento. Polemiche e scandalo droga a parte, o forse proprio per questi motivi, il programma di Alessia Marcuzzi vince ancora la gara Auditel. L’ultima diretta, la nona, andata in onda martedì (sì, l’Isola è passata di nuovo alla seconda sera della settimana) 20 marzo 2018, è stata seguita da una media di 4 milioni 537 mila telespettatori pari al 24,8% di share (a guardare il daytime ...