Da oggi 3 aprile nuovo assegno per disoccupati | cos’è | come funziona e importi

(Di martedì 3 aprile 2018) Il conto alla rovescia è terminato e daparte ufficialmente la misura di sostegno a soggetti privi di occupazione conosciuta con il nome didi ricollocazione. Una misura in via sperimentale che cambia radicalmente la concezione di ammortizzatore sociale. Si passa da un aiuto economico ed un sostegno quasi esclusivamente reddituale, ad una misura rivolta soprattutto a ricollocare socialmente elavoro i soggetti beneficiari. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta equesta novità che riguarda molti italiani in evidente stato di difficoltà. Platea dei beneficiari In primo luogo per sfruttare questa nuova misura in aiuto dei disagiati bisogna essere fruitori della indennità perInps, la Naspi. All’di ricollocazione infatti potranno accedere solo coloro che percepiscono la Naspi da minimo 4 mesi. La misura dunque si rivolge a chi è ...