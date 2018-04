Da Montecarlo a Maiorca | la Pasqua dei piccoli principi

vanityfair

(Di martedì 3 aprile 2018) I bambini di casa Windsor, a partire da George e Charlotte di Cambridge, sono rimasti a giocare a casa mentre i genitori hanno partecipato alla tradizionale messa dicon la regina Elisabetta, mentre le più grandi Leonor e Sofia di Spagna, figlia di Felipe VI e Letizia Ortiz hanno accompagnato come di consueto i sovrani nella cattedrale di. Per loro, del resto,è da sempre anche un’occasione per trascorrere qualche giorno in famiglia, lontani da impegni ufficiali. LEGGI ANCHEa corte. Kate Middleton a messa con la regina Elisabetta Con loro, oltre all’ex regina Sofia, anche Juan Carlos di Borbone, che non partecipava alla messa didal 2014, anno dell’abdicazione in favore del figlio Felipe. Una bella occasione per rivederli tutti insieme, apparentemente felici, nonostante le tensioni degli ultimi mesi, legate soprattutto al fervore ...