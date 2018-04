optimaitalia

: Cruciale aggiornamento Huawei P9 Lite dopo tanto tempo, non solo sicurezza? - wordweb81 : Cruciale aggiornamento Huawei P9 Lite dopo tanto tempo, non solo sicurezza? - OptiMagazine : Cruciale aggiornamento #HuaweiP9Lite dopo tanto tempo, non solo sicurezza? -

(Di martedì 3 aprile 2018) Riparte finalmente l'P9in Italiaun sensibile blocco di rilasci registrato nel mese di marzo. Protagonista quest'oggi di un nuovo update è il pacchetto B407 di cui avevamo già parlato ad inizio del mese scorso in termini di presentazione del firmware e delle sue novità:oggi tuttavia assistiamo alla sua prima distribuzione entro il nostro territorio.Chiariamo prima di tutto il modello interessato dall'update, ossia il P9VNS-L31 nella sua variante no brand. Il rilascio in questione B407 ha un peso non proprio esiguo, più precisamente di 302 MB e anche se nel changelog ufficiale si fa ilriferimento alla nuova patch didi Google, appare abbastanza evidente come il firmware porti con se una serie di ottimizzazioni software utili per il miglior funzionamento del telefono. Come livello digarantito per il device del ...