Crolla un tratto delle mura medievali a San Gimignano | non ci sono feriti | Foto

Siena : Crolla un tratto delle mura medievali di San Gimignano : Un tratto lungo circa 20 metri di mura medievali lungo la camminata a est della cinta muraria di San Gimignano (Siena) è collassato questo pomeriggio. Non si registrano danni a persone. Sul posto l’immediato intervento del personale tecnico del Comune, del sindaco Giacomo Bassi e dei vigili del fuoco. L’area è stata delimitata e interdetta al passaggio pedonale. Sono in corso le verifiche per accertare l’entità dei danni e le ...

Maltempo Siracusa : Crolla muro - chiuso tratto di strada : Nel Siracusano, a causa del Maltempo, un albero è caduto e un muro perimetrale è crollato in località Spinazza, bloccando il tratto stradale che da Marzamemi conduce alla Sp85 ed alla località San Lorenzo di Noto. Sul posto i carabinieri di Noto, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'articolo Maltempo Siracusa: crolla muro, chiuso tratto di strada sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli - Crolla ex monastero ai Tribunali : il racconto del pompiere eroe che ha estratto gli operai dalle macerie : 'Ho iniziato a scavare con le mani. Stava ancora crollando materiale da sopra, ogni minuto che passava l'uomo poteva morire soffocato'. È l'eroica testimonianza di Rosario Martusciello, uno dei vigili ...

Crolla ex monastero a Napoli in pieno centro. Operaio estratto vivo : Crollo di un fabbricato a Napoli, si temono vittime. Il fatto è accaduto questa mattina nella zona dei Tribunali, in via San Paolo al civico 9. A cedere, una struttura di un antico convento. Sul posto erano in corso lavori e vi erano degli operai. Voci non confermate parlano di due vittime ma non c'è alcuna certezza. Sul posto oltre vigili del fuoco la polizia.Un Operaio è stato estratto vivo dalle macerie del crollo di un ...