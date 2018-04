“Credetemi | non vorrei…” L’Eredità | prima puntata senza Fabrizio Frizzi Un commosso

caffeinamagazine

: Lasciatele le rughe nelle foto, non usate filtri, le rughe vi fanno più belle. Credetemi - RFURESI : Lasciatele le rughe nelle foto, non usate filtri, le rughe vi fanno più belle. Credetemi - http_gayaland : RT @sinnervenus: Qualcuno che vi ami lo troverete, troverete quel qualcuno che non dovete supplicare affinché rimanga con voi credetemi fat… - illusiopes : RT @sinnervenus: Qualcuno che vi ami lo troverete, troverete quel qualcuno che non dovete supplicare affinché rimanga con voi credetemi fat… -

(Di martedì 3 aprile 2018) ”The show must go on”, ”Lo spettacolo deve andare avanti”. Con queste parole la Rai aveva annunciato la ripresa dell’Eredità, il programma condotto da, il volto televisivo scomparso la notte tra il 25 e 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un’emorragia cerebrale. La scomparsa del conduttore romani ha inevitabilmente indotto l’azienda a sospendere momentaneamente il programma. Ma dopo la necessaria pausa per il lutto, il quiz del preserale di Rai Uno è tornato da martedì 3 aprile alle 18.45 ad abbracciare il suo pubblico con Carlo Conti nuovamente al comando, proprio come era avvenuto durante la convalescenza dinell’ottobre del 2017. ”Un rientro stavolta forzato per Conti”, aveva spiegato Rai 1 in una nota, ”ma anche una staffetta naturale con...