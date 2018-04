Costo di terapie sbagliate in Usa è 528 mld dollari l' anno

Farmaci : la proposta - terapie geniche Costose? Le producano i centri pubblici : Terapia genica: non più il futuro, ma l’entusiasmante presente della medicina moderna. Dopo tre decenni di speranze, segnati anche da battute d’arresto, le cure che puntano a correggere gli errori nel Dna del paziente per farlo guarire dalla sua malattia, stanno entrano a far parte dell’armamentario terapeutico dei clinici. Il problema è il loro costo, altissimo, sia a causa delle spese necessarie a metterli a punto, sia per lo ...