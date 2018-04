Cos’è il bonus mobili e come lo puoi utilizzare : Chiunque abbia iniziato un intervento di ristrutturazione dal primo gennaio 2017 può utilizzare un bonus fiscale per acquistare mobili ed elettrodomestici entro il 31 dicembre prossimo. Si tratta di una detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di 10mila euro. L’importo verrà rimborsato in dieci rate tramite la dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo a quello dell’acquisto. Quindi dal 2019, per chi farà spese ...

Bonus ristrutturazioni - Cosa c'è da sapere : Come funziona il Bonus per le ristrutturazioni edilizie e chi ne ha diritto? A rispondere a tutti i dubbi arriva la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate pubblicata online. Dalle singole unità ...

Bonus Cultura - 10 Cose che gli studenti italiani vorrebbero poter comprare con 18app : Un mondo aperto in cui trovare qualsiasi tipo d'informazione e consultare qualsiasi tipo di contenuto , testo, audio e video, . Quindi anche Culturale. Peccato che, proprio lo strumento più usato dai ...

Carta Famiglia - che Cosa è e per chi vale il bonus famiglie numerose : Riconfermato ma ridotto a un anno di durata il bonus bebè, per il 2018 è stato introdotto anche un bonus per famiglie numerose, noto anche come Carta Famiglia. Ecco di cosa si tratta. Il bonus famiglie...

Cosa c'entra il bonus cultura di 500 euro con il concerto di Laura Pausini? : ... operativo dal 3 novembre 2016 e utilizzabile fino al 31 dicembre 2017, può essere utilizzato per l'acquisto di: biglietti per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli ...

Voucher digitalizzazione : in Cosa consiste il bonus da 10mila euro per le Pmi : La data della scadenza per presentare la domanda per i Voucher per la digitalizzazione delle Pmi termina oggi 12 febbraio 2018 e, precisamente, alle ore 17. Tantissime le domande inoltrate da parte degli utenti interessati al Voucher per la imprese del valore di 10mila euro, ma altrettanti i disagi riscontrati sul sito internet del portale dedicato del Mise (Ministero dello sviluppo Economico). Voucher digitalizzazione: termini della domanda e ...

Bonus tv - Cos'è e quando sarà possibile chiederlo : Cos'è il Bonus tv? Come forse qualcuno saprà il 1° luglio 2022 a causa di un "trasloco" delle frequenze televisive ci sarà il passaggio allo standard di trasmissione televisiva...