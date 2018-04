Cosa succede alle automobili dopo il dieselgate

Palermo - accuse shock di Zamparini : “contro il Parma succede sempre la stessa Cosa…” : Parma-Palermo, accuse shock da parte di Maurizio Zamparini. Si è disputata ieri la gara valida per il campionato di Serie B, successo da parte della squadra di D’Aversa grazie alla tripletta da parte di Calaiò, importante passo avanti anche per la promozione diretta mentre per i rosanero brutto stop. Nel frattempo clamorose accuse da parte del numero uno del Palermo: “Contro il Parma una partita che temevo molto per quello che è ...

Cosa succederebbe se ci fosse una tempesta solare?/ Il caso del 1859 e i nuovi scenari : al buio per anni e... : Cosa succederebbe se ci fosse una tempesta solare? Il caso del 1859 e i nuovi scenari: al buio per anni, senza internet e acqua... Salvi solo grazie alle energie alternative(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 20:26:00 GMT)

Rivoluzione nel mondo dell'auto : Cosa succede se Trump cancella le norme anti-inquinamento" : Questa legge, contestatissima dai costruttori di tutto il mondo, fu introdotta a inizio 2017 con una specie di bliz dall'EPA, l'Agenzia governativa Usa per la protezione dell'ambiente, d'accordo con ...

Una Vita anticipazioni : Cosa succederà tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018? : Nelle puntate di Una Vita in onda tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018, oltre ad assistere al primo bacio tra Simon Gayarre (Jordi Coll) ed Elvira Valverde (Laura Rozalen), i telespettatori capiranno una volta per tutte che la perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) ha da sempre inscenato la sua pazzia; scopriamo le novità nel nostro post che riassume le anticipazioni su tutto quello che accadrà nel quartiere di Acacias. Mauro scopre che Sara ...

Israele schiera 100 cecchini al confine della Striscia di Gaza. Cosa sta succedendo : Il blocco israelo-egiziano, le tre guerre con Israele e una serie di sanzioni del presidente palestinese Abu Mazen hanno dissanguato l'economia della Striscia. La disoccupazione supera ...

Maternità e lavoro : che Cosa succederebbe se non ci fossero i nonni? : Raccontano le statistiche che i nonni, in Italia, gestiscono i nipoti fino a 13 anni nell’86,9% dei casi. È una gestione pratica (dal recupero a scuola all’accompagnamento dei iccoli in piscina), ma anche economica. Secondo i dati Ocse gli over 65 hanno un reddito pari a coloro che lavorano. Più alto ancora se si considera la fascia 66-75 anni. Il 63,2% delle famiglie italiane ha la pensione di nonno e nonna che vale oltre la metà della ...

Il Segreto anticipazioni : Cosa succederà tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018? : Sono in arrivo tanti colpi di scena nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto; scopriamo col nostro post che racchiude le anticipazioni principali tutto quello che succederà a Puente Viejo tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018: Scontro tra Francisca e Julieta per gli operai. Per via dei metodi duri utilizzati da Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), i dipendenti di Saul Ortega (Ruben Bernal) vorranno avere delle MAGGIOri sicurezze sul ...

“Fa male. Soffro molto”. Mai sentita così Laura Pausini. La cantante rivela Cosa succede in quei momenti. Una leonessa - ma spenti i riflettori… : Abbiamo lasciato Laura Pausini in lacrime. Troppa commozione quando ha appreso la notizia della morte di Fabrizio Frizzi. Quella mattina la cantante era ospite di Radio2 Social Club su Radio2 e ha voluto ritagliare uno spazio per ricordare uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo nostrano. “Vi chiedo scusa – ha esordito Laura – ho sentito che stamani avete giustamente reso omaggio a un uomo straordinario. Io ...

Brexit - tra un anno esatto il Regno Unito lascerà l’Unione Europea : che Cosa succederà davvero? : Oggi fra un anno. La data simbolo della Brexit è il 29 marzo 2019, anche se gli accordi siglati fra Londra e Bruxelles prevedono un periodo di transizione fino alla fine del 2020. È la mezzanotte fra 12 mesi che resterà nei libri di storia come il momento in cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno lasciato l’Unione Europea dopo la decisione dei suoi cittadini con il referendum del 23 giugno 2016 e la scelta della premier ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci : “Cosa succederà quando balleremo uniti?” : BALLANDO con le STELLE 2018: Raimondo Todaro, maestro di Giovanni Ciacci, risponde alle polemiche. Massimiliano Morra e Sara Di Vaira pronti per la nuova gara.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 06:58:00 GMT)

Al Bano Carrisi e Romina Power/ La verità sul loro rapporto : ecco Cosa succede dietro le quinte… : Al Bano Carrisi e Romina Power, la verità sul loro rapporto "d'amore": ecco cosa succede dietro le quinte... (e siamo sicuri che non vi piacerà scoprirlo!).(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:03:00 GMT)

Ictus - aneurismi ed emorragie cerebrali : ecco Cosa succede e come si interviene : Al mondo si calcola che il 5% della popolazione abbia un aneurisma cerebrale silente. come si interviene? Sino a poco tempo fa l'approccio più utilizzato per risolvere un Ictus era quello ...

Si avvicina la scadenza per il Def - Cosa succederà e chi lo scriverà : Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan vorrebbe la scrittura di un documento neutro che si limiti a fotografare la situazione esistente. Da Palazzo Chigi Paolo Gentiloni preferirebbe invece ...

Ultim'ora Inter : Sabatini contro Suning - ecco Cosa sta succedendo Video : Luciano Spalletti prepara la gara Interna contro il Verona, che andra' in scena sabato 31 marzo alle ore 15:00. L'Inter in queste ore riabbraccia i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, di ritorno dall'impegno con la nazionale. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, se vorranno difendere il quarto posto per la Champions League. Nonostante la squadra è tornata alla vittoria, in societa' non si respira aria di serenita', anzi, in questi ...