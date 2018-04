Cosa portano via con loro i Rohingya in fuga dal Myanmar? Il progetto fotografico

vanityfair

(Di martedì 3 aprile 2018) Nouras ha iniziato a correre senza fermarsi e guardare indietro. Quando il suo villaggio è stato dato alle fiamme non c’era tempo da perdere per lei e per i suoi quattro bambini. Si è bloccata solo quando ha sentito il pianto disperato di un neonato, era lì a terra, accanto a due corpi senza vita. Nouras non ci ha pensato un attimo e lo ha stretto tra le sue braccia poi ha ripreso la sua. Quel bambino lo ha chiamato Mohamed Hasan, dopo avere deciso di tenerlo insieme a suo marito, visto che nessuno lo ha cercato. È lui lapiù importante che Nouras ha portato via dalla sua terra, il. Ed è questo l’obiettivo del«The Most Important Thing» realizzato dal fotografo Brian Sokol per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Con i suoi scatti Sokol ha raccontato cos’hanno scelto di portare via durante la, ...