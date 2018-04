Cosa è la Certificazione Unica e perché deve essere consegnata a lavoratori e pensionati

Certificazione Unica NoiPA 2018 : quando e a Cosa serve : Qualche giorno fa, NoiPA ha avvisato: “Sono in corso di pubblicazione i modelli di Certificazione Unica (CU) 2018 all’interno dell’area riservata del portale NoiPA, nella sezione “Documenti Personali/CU”. Al momento, le operazioni di pubblicazioni dei modelli CU 2018 relativi ai redditi 2017 sono ancora in corso, per cui è possibile che i modelli non siano […] L'articolo Certificazione Unica NoiPA 2018: quando e a cosa serve proviene ...

Vaccini obbligatori - Cosa succede a chi non ha consegnato la certificazione a scuola? : Entro il 20 marzo le famiglie ancora inadempienti riceveranno comunicazione formale per procedere a mettere in regola i minori, evitando le sanzioni