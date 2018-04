Corea del Sud-Usa | si allontana la finalizzazione del nuovo accordo di libero scambio

C’è stato un concerto di artisti pop sudcoreani in Corea del Nord : Non succedeva da più di un decennio: c'era anche Kim Jong-un, che è stato applaudito e si è messo in posa per una foto di gruppo The post C’è stato un concerto di artisti pop sudCoreani in Corea del Nord appeared first on Il Post.

Curling maschile - Mondiali 2018 : Norvegia e Corea del Sud a valanga - Russia e Olanda vincenti : A Las Vegas (USA) si è disputata la terza sessione di partite valide per i Mondiali 2018 di Curling maschile. L’Italia ha osservato un turno di riposo dopo aver perso nella notte contro la Norvegia. Proprio gli scandinavi si confermano al comando (8-2 rifilato alla Germania che si è arresa dopo il settimo end) insieme alla Corea del Sud (micidiale 9-2 sul Giappone dopo sette end, quarta e quinta frazione chiuse per 3-0) e la Svezia (turno ...

PAPA FRANCESCO/ Dalla Siria alla Corea - appello alla pace : “Cristo è la vera speranza del mondo” : PAPA FRANCESCO: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Al via esercitazioni militari di USA e Corea del Sud - : Come precedentemente annunciato, alle manovre prenderanno parte 300mila militari di tutte le forze armate della Corea del Sud ed 11.500 soldati americani, compresi i militari di stanza nelle basi all'...

Corea del Nord - l'Onu inserisce 49 nuove entità nella lista nera : L'Onu ha inserito 49 nuove entità e individui della Nord Corea nella lista nera delle sanzioni. Su richiesta degli Stati Uniti, il Consiglio di Sicurezza ha inserito nell'elenco 27 navi, 21 aziende e un uomo d'affari di Pyongyang che avrebbero aiutato il Paese a eludere le sanzioni. Una misura che dimostra la volontà di mantenere la pressione sul regime di Kim Jong Un nonostante la recente apertura di Washington a colloqui diplomatici.

Genesis Essentia concept - la granturismo Coreana del futuro – FOTO : Il design delle auto coreane ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Non stupisce, dunque, che un marchio come Genesis (costola di lusso del gruppo Hyundai) arrivi a presentare al salone di New York la propria e senza dubbio originale interpretazione di granturismo che verrà. Linee tese e spigolose da sportiva di razza, due posti, motore elettrico ad alte prestazioni (si parla di uno scatto 0-100 in tre secondi), fibra di carbonio e ...

Elezioni comunali 2018 - ecco quando si vota a Torre del Greco - Castellammare e BosCoreale : E' arrivata l'ufficialità. Con il decreto del ministro dell'Interno, Marco Minniti , è stata fissata la data delle Elezioni comunali 2018, per il rinnnovo dei Consigli comunali e la scelta dei sindaci ...

Corea del Nord - un clamoroso retroscena che riguarda l'Unione Europea Video : Kim Jong-un incontrera' il presidente sudCoreano Moon Jae-in il prossimo 27 aprile. Il bilaterale tra le due Coree si terra' a Panmunjom, nella zona demilitarizzata al confine tra i due Paesi e sara' in assoluto il terzo vertice interCoreano della Storia dalla fine della Guerra di Corea nel 1953. La conferma arriva dal governo della Corea del Sud, dopo l'incontro di alcuni alti funzionari di Seoul con i colleghi di Pyongyang: la delegazione del ...

Non solo Russia. Dalla Catalogna alla Corea del Nord - quando Salvini si 'smarca' dall'Europa : La politica estera del leader della Lega Matteo Salvini si 'smarca' da quella dell'Unione europea anche su due grandi temi di politica estera: la

Giochi : Bach arrivato in Corea del Nord : Bach è stato ricevuto all'aeroporto internazionale diPyongyang dal ministro dello sport Coreano Kim Il Guk e da JangUng, membro del comitato olimpico locale. La sua visita arriva dopo che il Cio ha ...

Corea del Nord : Trump - Washington manterranno pressioni "a tutti i costi" : Washington, 29 mar 07:14 - , Agenzia Nova, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione manterrà "a tutti i costi" la politica di "massimizzazione delle pressioni" adottata a carico della Corea del Nord, nonostante il leader NordCoreano, Kim Jong-un, abbia ribadito l'impegno a negoziare la denuclearizzazione questa ...

Corea del Nord - il ritrovato asse con la Cina non è una buona notizia per Trump Video : L'asse tra #Corea del Nord e #Cina, costruito oltre sessant'anni fa dagli storici leader Kim Il-sung e Mao Tse-tung, viene riedificato dai due nuovi 'presidenti eterni'. Il 'mistero' è stato svelato [Video], la TV di Stato cinese ha trasmesso le inequivocabili immagini della prima visita all'estero del dittatore NordCoreano Kim Jong-un. Accompagnato dalla graziosa consorte Ri Sol-ju, il leader di Pyongyang è stato ricevuto dal suo omologo di ...

KIM JONG-UN HA INCONTRATO XI JINPING IN CINA/ La denuclearizzazione dipende da Usa e Corea del Sud : Kim JONG-UN ha INCONTRATO Xi JINPING in CINA: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:11:00 GMT)

