Convertire ODT in file Word

(Di martedì 3 aprile 2018) ODT, è il formato per i testi di ODF, che è il gruppo di formati liberi per l’ufficio sviluppato dal consorzio di industrie OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Tutti i formati ODF sono basati su una versione di XML e sono uno standard ISO dal maggio del 2006. Il formato di testo ODT è da sempre il formato di salvataggio predefinito dei documenti di Writer, ilprocessor incluso in OpenOffice e LibreOffice. In questo articolo vedremo i modi più rapidi per trasformare unODT in undi, quindi per ottenere uncon formato DOC o DOCX. Attenzione, la conversione fra formati è migliorata molto negli ultimi anni, ma resta comunque problematica per i documenti più complessi (quelli: ricchi di tabelle, immagini, e con formattazione molto articolata). Quindi, vi consigliamo di aprire e controllare ilconvertito prima di ...