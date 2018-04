Consultiamoci pure | ma è ora di cambiare il sistema

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018) In principio fu Cesare Balbo. Se si rilegge la relazione che accompagnò la prima legge elettorale ereditata ai suoi albori dall'Italia unita, si ha l'impressione che adottando unmaggioritario sul modello inglese, con gli opportuni adattamenti alle abitudini e al carattere italico, si ritenesse di poter trasferire, come per incanto, la stabilità e la solidità delbritannico nel neonato Regno.La storia, come è noto, ci racconta che le cose sono andate ben diversamente. Epgià in quel primissimo atto parlamentare c'è qualcosa che avrebbe segnato la storia politica del Belpaese dalla nascita fino ai nostri giorni: l'illusione che attraverso l'adozione di un determinatoelettorale si sarebbe potuto di volta in volta risolvere problemi, rendere stabile l'instabile, indirizzare il corso degli eventi, sciogliere nodi ...