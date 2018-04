Consultazioni tra conflitti e rifiuti I duelli dei partiti al Colle

Governo - Consultazioni al via tra i veti La Lega : «No a Di Maio premier» : Al via domani il primo giro al Quirinale: il Movimento insiste per guidare l'esecutivo. Ma il centrodestra spinge per Salvini

Voci di un possibile incontro diretto tra Di Maio e Salvini subito prima dell'inizio delle Consultazioni : L'attesa più grande è per l'incontro - forse il 4 o 5 aprile - tra il leader del centrodestra e il candidato premier cinquestelle. Proseguono fitti i contatti, per ora solo telefonici, tra i due -

Niente Consultazioni per Grasso e Boldrini : loro non potranno partecipare Video : Una piccola umiliazione che era nell'aria per i leader di #Liberi e Uguali, il partito fondato dai big del Partito Democratico fuoriusciti lo scorso anno per protesta contro le politiche dei governi Renzi e Gentiloni. Composto da esponenti storici della sinistra degli ultimi trent'anni, da D'Alema a Bersani, passando per Vasco Errani, nelle sue liste sono stati candidati anche i due presidenti uscenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Piero ...

Lega-M5s - trattativa in alto mare. Sarà decisiva la terza settimana di Consultazioni (di P. Salvatori) : "Siamo in alto mare". A metà pomeriggio uno dei big del Movimento 5 stelle dice l'inconfessabile. Con la Lega i contatti sono molteplici, lo scambio di messaggi incessante. Fonti interne accreditano un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini fra martedì e mercoledì. Comunque prima dell'ascesa delle rispettive delegazioni al Colle. Ma l'intesa, ad oggi, è lontanissima dall'essere trovata. C'è l'elefante nel ...

Mattarella apre le Consultazioni il 4 aprile : strada in salita : La strada verso il nuovo Governo è in salita. Il Pd si dice indisponibile ad alleanze. Centrodestra e M5S sono

I due galli nel pollaio del centrodestra impallano le pre-Consultazioni : È tutto "in chiaro", limpido: la luce del sole squarcia l'ipocrisia degli spifferi notturni artati sul centrodestra compatto alle consultazioni. La divisione dei "separati in casa" manda in scena un pollaio che, detta in gergo, impalla queste "pre-consultazioni". Sentite Salvini, nella sua conferenza stampa alla stampa estera, dove annuncia la sua ripresa del tour, come se la campagna elettorale non fosse finita: "Esclusa una ...

Renzi e la settimana bianca - niente Consultazioni? Lui smentisce : 'Tutto falso'. Calenda entra nel Pd : Matteo Renzi potrebbe non partecipare alle consultazioni al Quirinale da presidente Sergio Mattarella: e sulla sua partecipazione o meno scoppia il giallo. Il giornalista Massimo Giannini ha infatti ...