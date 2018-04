Consultazioni per il governo | in due giorni dal Svp al M5s | ecco a che ora i partiti

Partiti al Colle per le Consultazioni : ecco il calendario : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà domani le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il calendario: 10,30 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Maria ...

Governo - iniziano le Consultazioni. Ma per una via d’uscita servirà tempo : I prossimi due giorni utili per chiarire meglio le strategie. Poi la palla passerà al Quirinale, sulla base dei primi elementi

Governo - verso le Consultazioni 48 ore per (non) decidere Ecco che cosa farà Mattarella : Ascolto e calma senza schemi preconcetti: saranno queste le doti che Sergio Mattarella mettera' in campo per le consultazioni, con l'obiettivo di tirare le somme e capire come procedere Segui su affaritaliani.it

Iniziano le Consultazioni. Ma per una via d’uscita servirà ancora tempo : A un mese esatto dal voto la scena politica dalle aule parlamentari si trasferirà al Quirinale. Dopo giorni di dichiarazioni, veti incrociati, qualche lieve apertura da parte di questa o di quella forza politica la prova del nove, cioè quella che dovrà testare le vere intenzioni dei partiti, si terrà al Colle con la regia del presidente della Repub...

Consultazioni - tempi per formazione del governo potrebbero allungarsi a 10 settimane : Si considera come traguardo il 10 giugno, primo turno delle amministrative che riguardano 797 comuni. Intanto il 22 aprile le regionali del Molise e Val D'Aosta, il 29 aprile regionali del Friuli. ...

Silvio Berlusconi - al Colle per le Consultazioni con Antonio Tajani : l'investitura del nuovo leader? : Nelle ultime ore l'indiscrezione secondo la quale al Quirinale, per le consultazione, salirà Silvio Berlusconi ha trovato sempre più conferme: il leader in prima persona, dunque, faccia a faccia con ...

Niente Consultazioni per Grasso e Boldrini : loro non potranno partecipare Video : Una piccola umiliazione che era nell'aria per i leader di #Liberi e Uguali, il partito fondato dai big del Partito Democratico fuoriusciti lo scorso anno per protesta contro le politiche dei governi Renzi e Gentiloni. Composto da esponenti storici della sinistra degli ultimi trent'anni, da D'Alema a Bersani, passando per Vasco Errani, nelle sue liste sono stati candidati anche i due presidenti uscenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Piero ...

Liberi e Uguali neppure chiamati alle Consultazioni : non hanno i numeri per costituire un gruppo autonomo : Liberi e Uguali, ovvero il partito che sognava il 10% e si è dovuto accontentare del 3% e spicci. Un fiasco totale , quello del partitino di Pietro Grasso , Laura Boldrini , Massimo D'Alema e ...

Per avere un presidente incaricato potrebbero servire due round di Consultazioni : Pausa di riflessione, in coincidenza con la Pasqua, e poi prenderanno il via le consultazioni dei diversi gruppi al Quirinale per dare un governo al Paese. Un iter complicato come non mai, dopo un risultato elettorale che non ha dato nessuno vincente assoluto e un tripolarismo di fatto. Sergio Mattarella ha voluto lasciare tempo ai partiti per chiarirsi le idee, concedendo cinque giorni di tempo per proseguire i contatti e gli ...

Per avere un presidente incaricato potrebbero servire due round di Consultazioni : Pausa di riflessione, in coincidenza con la Pasqua, e poi prenderanno il via le consultazioni dei diversi gruppi al Quirinale per dare un governo al Paese. Un iter complicato come non mai, dopo un ...

Per avere un presidente incaricato potrebbero servire due round di Consultazioni : Pausa di riflessione, in coincidenza con la Pasqua, e poi prenderanno il via le consultazioni dei diversi gruppi al Quirinale per dare un governo al Paese. Un iter complicato come non mai, dopo un risultato elettorale che non ha dato nessuno vincente assoluto e un tripolarismo di fatto. Sergio Mattarella ha voluto lasciare tempo ai partiti per chiarirsi le idee, concedendo cinque giorni di tempo per proseguire i contatti e gli ...

Consultazioni per nuovo governo - il calendario : si inizia il 4 aprile - : Dopo la sosta pasquale il presidente della Repubblica Mattarella comincia il giro di faccia a faccia per conferire l'incarico e provare a formare un esecutivo. Mercoledì prossimo al Quirinale ...

Consultazioni per il Governo - il calendario : Il 4 aprile iniziano gli incontri al Quirinale con il presidente Mattarella, ma il giorno clou sarà il 5, quando saliranno al Colle i rappresentanti dei maggiori partiti

Governo - il calendario delle Consultazioni al Colle : M5s per ultimo da Mattarella : Comincerà con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, per finire 30 ore dopo con i gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle, ultimi trai big dopo la Lega. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso noto il calendario ufficiale delle consultazioni al Quirinale. Due giorni, mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, per completare il primo giro di confronti con i partiti. Dopo Casellati, la prima a parlare con ...