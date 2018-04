Consultazioni al via | Mattarella chiederà proposte adeguate

Governo : al via il primo giro di Consultazioni Video : Inizieranno nella giornata di domani, 4 aprile, le consultazioni al Quirinale. Si dovrebbe partire dai gruppi parlamentari più piccoli, per poi prore, nella giornata di giovedì, con le forze politiche maggiori. Blocco e veti sono le parole d'ordine alla vigilia di quest'importante appuntamento, poiché tra i vari partiti al momento non è stata ancora trovata l'intesa definitiva [Video] per portare il paese fuori dalla situazione di stallo in cui ...

Consultazioni al via il 4 aprile. Ecco chi andrà al Quirinale : (Foto: corte interna del Quirinale – wikipedia.org) Passata la Pasqua è tempo di Consultazioni che iniziano ufficialmente mercoledì 4 aprile e si susseguiranno fino a quando non verrà creato il governo o fino a quando sarà palese l’impossibilità di crearne uno. Le Consultazioni avvengono sotto l’egida del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che accoglierà al Quirinale tutte le forze politiche. Il calendario I primi a essere ...

Governo - al via la settimana delle Consultazioni : Domani Mattarella nello studio "alla Vetrata" riceverà le più alte cariche dello Stato, i capogruppo dei partiti e i gruppi misti. Chiuderà la giornata Fdi. Giovedì sarà la volta di Pd, Fi, Lega e infine il M5s. Dopo di che il capo dello Stato dovrà riflettere, e niente è scontato

