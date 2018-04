Consultazioni al via | il precedente di Giorgio Napolitano | quando istituì la squadra dei

Governo - al via la settimana delle Consultazioni : Domani Mattarella nello studio "alla Vetrata" riceverà le più alte cariche dello Stato, i capogruppo dei partiti e i gruppi misti. Chiuderà la giornata Fdi. Giovedì sarà la volta di Pd, Fi, Lega e infine il M5s. Dopo di che il capo dello Stato dovrà riflettere, e niente è scontato

Iniziano le Consultazioni. Ma per una via d’uscita servirà ancora tempo : A un mese esatto dal voto la scena politica dalle aule parlamentari si trasferirà al Quirinale. Dopo giorni di dichiarazioni, veti incrociati, qualche lieve apertura da parte di questa o di quella forza politica la prova del nove, cioè quella che dovrà testare le vere intenzioni dei partiti, si terrà al Colle con la regia del presidente della Repub...

Governo - Consultazioni al via tra i veti La Lega : «No a Di Maio premier» : Al via domani il primo giro al Quirinale: il Movimento insiste per guidare l'esecutivo. Ma il centrodestra spinge per Salvini

Al via la settimana delle Consultazioni. Poi incarico o pausa di riflessione : ROMA - Finita la pausa pasquale, la politica si rimette in movimento. Un mese esatto dopo le elezioni del 4 marzo, entrerà in azione con le consultazioni il capo dello Stato. Sarà un ciclo di incontri lampo, solo 48 ore. Ma, ...

Salvini 'Se al governo - aboliremo le sanzioni contro la Russia'. Da mercoledì al via le Consultazioni : Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria Russia: VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana! pic.

Verso il governo - mercoledì 4 aprile via alle Consultazioni al Quirinale : ecco il calendario : Il Quirinale ha comunicato il calendario ufficiale delle consultazioni. Partiranno mercoledì 4 aprile con l'audizione dei presidenti di Senato e Camera per concludersi nel pomeriggio di giovedì 5 aprile con quella del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

