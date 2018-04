“Condom snorting challenge” | l’ultima folle moda che può uccidere Ha contagiato i

caffeinamagazine

(Di martedì 3 aprile 2018) Si chiamaed èche sta contagiando i teenager di tutto il mondo. E pensare che noi, alla loro età, ci divertivamo ad attaccare le figurine e a suonare i campanelli. Certo, saremo vecchi decrepiti ma questa gioventù di oggi è, per non dire peggio. Comunque, sapete di che si tratta? In che consiste questa sfida? Meglio sedersi perché la verità sconvolge. In pratica questi ragazzini – per il momento americani ma il fenomeno già dilaga – prendono un preservativo, lo srotolano, lo infilano nel naso e lo fanno uscire dalla bocca. Perché? Questa è una domanda senza dubbio pertinente ma la risposta non c’è. Forse non sanno come trascorrere il tempo e si inventano queste cose senza senso. Non è la prima volta che questo fenomeno prende piede: era già diqualche anno fa e ora è tornato in auge. Il punto è che si tratta di una sfida molto ...