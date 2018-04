Con la destra no Maurizio Martina a Circo Massimo | Pd? Ci vorrà un

SALVINI E BERLUSConI - TENSIONE NEL CENTRODESTRA/ Governo Lega M5S? Le telefonate diventano “roventi” : SALVINI, "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega. Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:56:00 GMT)

Da Ischia gli auguri di Pasqua di Salvini a BerlusConi : 'Vittoria Milan e centrodestra al governo' : 'Pronto Silvio...' inizia così la telefonata di metà mattinata di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi. L'occasione: gli auguri di buona Pasqua che il leader della Lega e del centrodestra da Ischia - ...

Salvini “vertice Di Maio dopo Pasqua su programma Centrodestra”/ Leader Lega su Fb : “Governo Con M5s si fa?" : “Lega, dov'è il tesoro?”. Salvini querela l'Espresso. E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza, mentre i pentastellati aprono al flat tax. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Salvini : parlo Con tutti ma su basi programma del centrodestra : Roma, , askanews, - "La prima passeggiata ho ritenuto doveroso farla qua. Saranno due giorni di pausa poi dalla settimana prossima si comincia a lavorare per costruire un governo. Sono pronto, la Lega ...

Governo - Salvini 'Pronto a parlare Con tutti ma si parte dal programma del centrodestra' : Dialogo con tutti, ma la base della discussione è il programma di centrodestra. Lo ha sottolineato a Ischia, dove è andato a trascorrere quelli che definisce 'due giorni di pausa', il leader della ...

Sondaggi - si Conferma la polarizzazione del voto : M5s ancora sopra il 34% - Lega leader del centrodestra. Pd stagna al 17% : L'”effetto traino” non è svanito. Se si tornasse a votare oggi, a quasi un mese dalle politiche del 4 marzo, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti. Una tendenza a premiare chi ha vinto le elezioni che era già stata registrata una settimana fa e si conferma negli ultimi Sondaggi di Index Research per Piazzapulita. Le intenzione di voto convergono stabilmente verso i 5 Stelle, che perdono uno 0,3% ma rimangono al ...

'Parlerò Con tutti ma si parte dal centrodestra' - Salvini - : Lo assicura il leader della Lega Matteo Salvini oggi nell'isola d'Ischia dove, come pausa politica nel weekend pasquale, sta incontrando i terremotati di Casamicciola. Salvini garantisce di voler ...

Di Maio : "Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd" | Salvini : dialogo ok ma noi non subalterni : I Cinquestelle provano a portare avanti le loro "consultazioni", prima di quelle ufficiali al Colle. Il dialogo sul governo appare sempre difficile sull'incarico per la presidenza del Consiglio.

Di Maio : «Convergenze da sinistra e destra». Ma tensioni su chi fa il premier Camera - Carfagna e Rosato tra i 4 vice : L'account di «Salvini premier» ritwitta l'intervista al deputato dem Michele Anzaldi che dice: «Per anni hanno promesso soldi, speculando sulla pelle di chi non ce la fa». Di Maio frena, ma insiste: «Io il più votato». Salvini: «Non siamo subalterni a nessuno»

Di Maio : 'Convergenze a destra e a sinistra'. Salvini frena sul reddito cittadinanza : "Se il reddito di cittadinanza - aveva detto il 26 marzo - fosse pagare la gente per stare a casa dico di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito ...

Governo - Di Maio : 'Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd' - Salvini : 'Dialogo ma non subalterni' : Di Maio è una garanzia politica per il nostro elettorato", è il refrain che filtra ancora dal M5s che pone un veto insormontabile anche sull'ipotesi di un incontro tra Di Maio e Silvio Berlusconi. E ...

