Come sintonizzare Canale 20 sulle tv Le istruzioni per vedere Juventus-Real Madrid | in

(Di martedì 3 aprile 2018) Oggi martedì 3 aprile nasce20, la nuova rete Mediaset visibile schiacciando il tasto 20 del vostro telecomando. Il Biscione ha acquistato le vecchie frequenze di Rete Capri e ha così deciso di fatto nascere un nuovo spazio, la grande novità del panorama televisivo italiano in questo inizio 2018. Debutto con il botto visto che questa sera (ore 20.45) verrà trasmessa in diretta tv, andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Un big match spettacolare e davvero imperdibile, il migliore modo possibile per fare conoscere la rete presso il grande pubblico: tutti i tifosi bianconeri e gli appassionati del grande calcio internazionale si sintonizzeranno su20 per seguire in diretta tv, gratis e in chiaro, una delle partite più spettacolari della stagione.20 è dunque visibile sulla posizione 20 del digitale terrestre, dunque immediatamente ...