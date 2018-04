http://feedproxy.goo

: Come segnalare a #Google contenuti copiati: Copyright e Internet sono agli antipodi, ma se… - giannifioreGF : Come segnalare a #Google contenuti copiati: Copyright e Internet sono agli antipodi, ma se… - stewilly2313 : @ecodeicomuni_ec @IAmJamesTheBond @LisadaCa @a_meluzzi @LucioMalan @gasparripdl @lucabattanta @Imlacerci… - AutariKonig : @PusJordan @cucky1962 @MonycaMarini @danilosantini65 @BdDeriu @avvocatorinaldi @GalloSparlante @mar_eth1… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Copyright e Internet sono agli antipodi, ma se lasciamo che i siti canaglia (li definisco io) facciano i loro comodi non usciremo mai da questa situazione surreale quindi vediamo. C’è chi lavora impegnando tempo, fatica e denaro e chi beneficia del lavoro degli altri con il classico e quanto mai attuale copia/incolla da altri siti. Le violazioni di copyright sono, purtroppo, all’ordine del giorno in rete enon fa molto per contrastare questo fenomeno molto diffuso, soprattutto in Italia. È da poco cheha rimosso il tasto “Visualizza immagine” dal suo motore di ricerca delle immagini proprio per questioni di copyright anche se basta un’estensione per Chrome per far tornare il tasto. La convinzione che la rete sia un gioco e che tutto sia lecito è insita particolarmente negli italiani che conoscono ...