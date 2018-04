Colpi d' arma da fuoco nel quartier generale di YouTube in California | a sparare una donna

Imprenditore ucciso a Colpi d'arma da fuoco : Un uomo è stato ucciso, oggi pomeriggio, a Licata, in provincia di Agrigento . Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo, un Imprenditore, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Sono in corso ...

Nero disarmato ucciso con 20 Colpi di pistola dalla polizia. Monta la protesta in California : Stephon Clark, 22 anni, è stato ucciso mercoledì scorso mentre si trovava nel giardino della casa della nonna, a Sacramento. Gli agenti hanno aperto il fuoco perché in mano aveva un oggetto che hanno individuato come una pistola: era solo un iPhone

Colpito in casa da proiettile vagante : ecco l'arma che uccise Veropalumbo : Giuseppe Veropalumbo fu ucciso il 31 dicembre del 2007 all'interno della sua abitazione a Torre Annunziata mentre stava attendendo con i suoi familiari, tra cui la moglie e la figlia piccola, l'arrivo ...

Pescara - 29enne ucciso a Colpi d'arma da fuoco. Era scomparso lunedì : Il suo corpo è stato ritrovato in una zona di periferia, tra gli arbusti di un canale. La macchina era in pieno centro. Non è esclusa alcuna pista

Non stanno girando per misurare polveri sottili : bufala donne ASL armate Colpisce ancora : Ma davvero due finte donne dell'ASL (armate) stanno girando negli appartamenti per misurare le polveri sottili? Chi non muore si rivede e la bufala/catena WhatsApp che abbiamo imparato a conoscere nel 2017 e poi anche ad inizio 2018 ritorna ancora una volta per seminare panico, senza alcun fondamento di verità. La nota allarmistica impazza di nuovo sull'app di messaggistica e anche su Facebook e dunque sarà necessario ancora una volta smontarla ...

Pamela - c'è l'esito della perizia. Uccisa a Colpi d'arma da taglio : Due coltellate al torace, nella parte bassa e a destra, coltellate che sono arrivate fino alla regione del fegato. Non quindi una overdose. Così è morta Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si era allontanata lunedì 29 gennaio dalla comunità di Corridonia ed aveva raggiunto la vicina Macerata e lì, alla ricerca di eroina, aveva incontrato i suoi carnefici. Uccisa in un appartamento, poi fatta a pezzi e in quel modo bestiale abbandonata in ...

“Pamela uccisa con due Colpi d’arma da taglio” : “Pamela uccisa con due colpi d’arma da taglio” “Due colpi di arma da punta e taglio penetrati alla base del torace a destra quando la vittima era ancora in vita”. E’ la causa della morte della 18enne di Roma, indicata nelle valutazioni medico legali preliminari e tossicologiche. Continua a leggere

Pamela è morta per due Colpi di arma da punta e taglio al torace - : La 18enne romana è morta "nella tarda mattinata/primo pomeriggio del 30 gennaio". E' la conclusione delle valutazioni medico legali e tossicologiche preliminari nell'inchiesta sull'omicidio della ...

Russia - Putin presenta il super arsenale a 3 settimane dalle elezioni : “Ecco Sarmat - il missile capace di Colpire ovunque” : Viene descritto come missile da crociera “invulnerabile” che segue una traiettoria imprevedibile e, grazie a un rivoluzionario propulsore atomico, può volare per un tempo indefinito raggiungendo “qualsiasi punto del mondo”. Fa parte di un arsenale di nuove armi nucleari capaci di superare gli scudi antimissilistici americani in Europa e in Asia. A tre settimane dalle elezioni presidenziali del 18 marzo che con ogni ...

Operaio ucciso a Colpi d'arma da fuoco sotto casa : Agguato a Carlentini, in provincia di Siracusa. Un uomo di 32 anni, Salvatore Ragusa, è stato ucciso in piazza Marchese. Omicidio a Carlentini La vittima è stata raggiunta da alcuni...

Preso il rapinatore delle parafarmacie : quattro Colpi in dieci giorni : Approfondimenti rapinatore recidivo, dopo la parafarmacia ci riprova col bancomat 4 maggio 2016 Rapina alla parafarmacia di via Papa Giovanni: minaccia la dipendente e fugge via con 50 euro 20 ...