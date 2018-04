Cologno | coi fanti nazisti ora c' è pure l' Armata Rossa

ilgiornale

(Di martedì 3 aprile 2018) Quella locandina e l'evento a pochi giorni dal 25 aprile aveva fatto esplodere la protesta dell'Anpi e di Laura Boldrini. Una rievocazione storica "nelladi fine guerra, nelle settimane precedenti la Liberazione" che prevede la creazione di un campo militare alle porte di Villa Casati e che aveva suscitato indignazione da più parti. Il problema? L'evento è stato affidato alla associazione 36 Fuesilier Kompanie, il cui nome rimanda alla 36esima Waffen Grenadier Division delle SS, anche conosciuta come SS-Sturmbrigade Dirlewanger. Il tutto pratrocinato dal Comune a guida leghista.Daiall'La locandina finita al centro delle polemiche, però, ieri è stata sostituita con un'altra in cui, oltre al reparto nazista, vengono citate anche l'e il Corpo dei volontari della libertà. Un modo per rilassare gli animi in vista dell'evento in programma da ...