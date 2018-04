Clima | conferenza online sull’impatto del carbon pricing sul riscaldamento globale

Cambiamento Climatico : importante conferenza online europea per promuovere l’adattamento alle condizioni estreme e la riduzione del rischio di catastrofi : Mercoledì 21 marzo 2018, dalle 15 alle 15.50 CET si terrà una conferenza online dal titolo “Adapting to climate change: linking knowledge, policies and practices” (“Adattarsi al Cambiamento climatico: collegare conoscenza, politiche e attività”) organizzata congiuntamente dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e dall’Italian Society for Climate Sciences (SICS). Integrare l’adattamento al Cambiamento climatico ...

Nevica a Roma. E la Sindaca Virginia Raggi è in Messico per una conferenza sui cambiamenti Climatici : "Sono a Città del Messico per la conferenza del C40 #Women4Climate", scrive su Facebook la prima cittadina." L'Italia torna protagonista nel dibattito sui cambiamenti climatici"

Clima : il 27 febbraio conferenza online del Centro tematico europeo sugli impatti - la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti Climatici : Martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 12:30 alle ore 13:20 si terrà una conferenza online dal titolo “Informare e supportare le politiche sul Clima: il Centro tematico europeo sugli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti Climatici (ETC/CCA)”. La relatrice sarà Silvia Medri della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti Climatici (CMCC), mentre Valentina Giannini (CMCC) farà da moderatrice. Dal 2011, CMCC coordina il ...

La prima edizione dell'Africa Climate Week, la conferenza che rilancerà l'agenda verde del continente, verrà ospitata dal Kenya. Sono in programma 5 giorni di eventi: l'obiettivo è individuare programmi che possano consentire di raggiungere i traguardi dell'Accordo di Parigi.