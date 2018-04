gamerbrain

: City of Brass esce dall'Early Access ed arriva anche su console - oOShinobi777Oo : City of Brass esce dall'Early Access ed arriva anche su console - IGNitalia : City of Brass ha una data di uscita - GamerNewsit : Sword Art Online: Integral Facto... -

(Di martedì 3 aprile 2018) Uppercut Games annuncia ufficialmente che il suo “Castlevania persiano” intitolatoofsarà disponibilesu PS4 e Xbox One a partire dal 4 Maggio, giorno in cui il gioco uscirà dall’Earlysu Steam.ofa Maggioofviene definito dagli autori come un roguelite in prima persona, ambientato nel mondo delle mille e una notte. Armati di scimitarra e frusta, ci ritroveremo ad afferrare, distruggere, stordire ed eliminare ogni nemico ed oggetto ci capiti a tiro. I livelli vanno completati entro lo scadere delle Sabbie del tempo, con la possibilità di raccogliere tesori, saccheggiare scrigni, migliorare armi ed armature e ricorrere a potenti reliquie per ottenere delle agevolazioni in gioco. La città è composta non solo da ondate di scheletri mapericoli di ogni ...