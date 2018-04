City of Brass | annunciata la data di lancio del first-person rogue-lite

City of Brass esce dall’Early Access ed arriva anche su console : Uppercut Games annuncia ufficialmente che il suo “Castlevania persiano” intitolato City of Brass sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One a partire dal 4 Maggio, giorno in cui il gioco uscirà dall’Early Access su Steam. City of Brass arriva a Maggio City of Brass viene definito dagli autori come un roguelite in prima persona, ambientato nel mondo delle mille e una notte. Armati di scimitarra e frusta, ...