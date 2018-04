Cinema : a New York anteprima docufilm 'I Siciliani' : Palermo, 3 apr. , AdnKronos, In anteprima americana verrà presentato a New York il 9 Aprile, alla Casa Italiana Zerilli Marimò, il docufilm 'I Siciliani', scritto e diretto dal regista Francesco Lama, ...

Cinema : a New York anteprima docufilm ‘I Siciliani’ : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – In anteprima americana verrà presentato a New York il 9 Aprile, alla Casa Italiana Zerilli Marimò, il docufilm ‘I Siciliani”, scritto e diretto dal regista Francesco Lama, con Maria Grazia Cucinotta, Leo Gullotta, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Pietrangelo Buttafuoco, Antonio Emanuele e il popolo siciliano. Il film documentario è stato presentato in anteprima mondiale al prestigioso BAFTA di ...

Rimini - Cinema Tiberio : martedì "La Bohème" dal Metropolitan di New York : Dirige il Maestro Marco Armiliato, che ha diretto al Met oltre 400 spettacoli, comprese 64 rappresentazioni della Bohème. Grazie a questo romantico ritratto della Parigi dell'epoca, musiche ...

New York - Cinema e miliardi : il Waldorf Astoria va a Pechino : Zitto zitto, a passi felpati, il Grande Dragone cinese allunga i suoi artigli su un pezzo di storia d'America. Così, senza che ci sia stato neppure bisogno di sputare fiamme dalle narici, il Grande Dragone (leggasi il governo cinese) è diventato proprietario del «Waldorf Astoria», il fastoso albergo al 301 di Park Avenue che insieme alla «Carnegie Hall» è un pezzo fra i più pregiati del mito ...

«I love New York» : le icone del Cinema in mostra : New York e il cinema: un sodalizio magico, un binomio quasi indissolubile. Che si rinnova di anno in anno, film dopo film. È un mito eterno e senza tempo, quello della Grande Mela sul grande schermo. Ponti, piazze, parchi, monumenti storici e grattacieli – dal leggendario ponte di Brooklyn al solenne Empire State Building – alimentano da sempre l’immaginario di ogni spettatore, rendendo familiare qualunque luogo della città. A ...

'The New Wild Vita nelle terre abbandonate" - stasera al Cinema Ariston : ... da un'abbandonata valle alpina un paese ci offre, nel suo precario tentativo di sopravvivere, una serie di riflessioni sul nostro mutevole rapporto con la campagna e con il mondo naturale tutto .

La collezione Kim da New York a Salemi. Ecco la perla Cinematografica di oggi : ... alla metà esatta del decennio, il formato VHS High Quality sigillerà i primi anni di sperimentazioni, scontri tra major ed intuizioni imprenditoriali, , l'idea che la politica dell'immagine potesse ...

New York e le icone del Cinema : la personale di Brian Hamill : Sessanta scatti per raccontare la magia di ciò che accade dietro le quinte dei grandi set cinematografici. Mantova Outlet Village e Ono arte contemporanea tornano a collaborare per la mostra “I love New York: fotografie di Brian Hamill – Woody Allen, Robert De Niro e le icone del cinema”, che sarà inaugurata proprio all’outlet emiliano domenica 18 febbraio, alle ore 16.30. Un’esposizione che porta per la prima volta in Italia le ...

A New York addio al Cinema Lincoln Plaza : cinema in streaming come su Netflix e Amazon hanno avuto un ruolo. Ma all'epilogo ha contribuito anche la concorrenza di chi distribuisce cinema alternativo come Metrograph del Lower East Side o ...