Cineca | si allarga il buco nei conti | 100 milioni di euro tra contestazioni fiscali e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018) Sia oltre 100, traed aiuti di stato illegali, ildel superconsorzio dell’informatica di Stato. “Se è per quella vicenda del Fisco non rispondiamo”, fanno sapere dall’ufficio stampa. Pesa come un macigno la notizia, rivelata dal fattoquotidiano.it, di una richiesta dell’Agenzia delle Entrate da 60diper tasse non pagate dal 2011 al 2015 aggravata dalla decisione dei vertici e dello stesso ministero di far cadere la proposta di conciliazione del Fisco per 25di. Ma non è tutto. C’è anche una sentenza esecutiva che ha imposto al consorzio delle università di restituire 18,7die un’altra pendente per altri 25,5. Sono i contributi ministeriali erogati dal Miur per le attività di supercalcolo che il Tar ha imposto di restituire allo Stato perché di fatto si configurano come aiuti di stato a ...