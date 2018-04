Ciclismo | morte Ilaria Rinaldi | trovate siringhe in casa Si ipotizza l’uso di sostanze

oasport

(Di martedì 3 aprile 2018) Oggi era prevista l'autopsia sul cadavere di, ex ciclista professionista trovata morta nella suaa Gambassi Terme (Firenze), ma l'esame sarebbe stato rinviato come riporta Gazzetta dello Sport. Nell'abitazione della 33enne sarebbero state rinvenutee un laccio emostatico che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere collegati all'utilizzo distupefacenti. La Procura di Firenze ha disposto l'autopsia e gli esami tossicologici. In passato l'atleta era incappata in una squalifica per doping (positiva al testosterone in una gara under23 svolta in Germania nel 2007).