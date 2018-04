Ciaccheri | E’ il momento di investire in questo territorio

romadailynews

(Di martedì 3 aprile 2018) Roma – Riapertura dell’asilo nido La filastrocca a Via Tarso, manutenzione del verde, rigenerazione del patrimonio pubblico con il rilancio del Ipab San Michele. E poi rilancio dell’Appia Antica e più solidarietà con la riapertura del polo unico di Protezione civile. Queste le principali proposte del candidato presidente dell’VIII Municipio di Roma, Amedeo. Rese note in occasione di una conferenza stampa in strada durante cui ha presentato i punti del suo programma e lanciato la sua candidatura. In attesa delle probabili primarie del centrosinistra,e’ partito in anticipo. La sua candidatura e’ stata presentata alla presenza di Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio. Ma anche di Gianluca Peciola, ex capogruppo di Sel in Campidoglio. E e di alcuni suoi ‘sponsor’ politici come alcuni ...