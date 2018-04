Chicago Fire 6×18 | Casey e Severide in pericolo? VIDEO

ilnotiziangolo

(Di martedì 3 aprile 2018)6×18 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda sull’emittente NBC il prossimo giovedì, 12 aprile 2018.6×18 si intitolerà “When They See Us Coming” e come ci svela la trama vedremolavorare gomito a gomito in un caso collegato ai federali. Sembra infatti che i due protagonisti si offriranno volontari: il rischio che potrebbe correredi certo non farà piacere a Dawson.6×18, dove siamo rimasti Nell’episodio precedente abbiamo vistoricevere una visita a sorpresa. Si tratta della mamma, un evento che metterà a dura prova Stella: la donna deciderà di accettare la sua presenza nella vita del figlio? Otis invece ha ricevuto un incarico importante all’interno della Caserma 51, una nuova responsabilità. La trama non ci ha svelato solo eventi positivi ...