Chi è Kris Van Assche | il nuovo direttore artistico di Berluti

LIVE Sci alpino - Gigante masChile Are 2018 in DIRETTA. Solito copione : Hirscher primo - Kristoffersen insegue. Azzurri deludenti : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile delle Finali di Coppa del Mondo ad Are. Sarà ancora dominio di Marcel Hirscher oppure qualcuno riuscirà a fermare la supremazia del campione austriaco, che in questa specialità ha dominato in questa stagione, vincendo anche la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi. Il norvegese Henrik Kristoffersen è il grande rivale e proverà a battere Hirscher. Altri possibili ...

Milano-Sanremo 2018 : Alexander Kristoff - il viChingo silenzioso. Sottotraccia - medita il colpaccio : Alexander Kristoff non parte certo tra i grandi favoriti della Milano-Sanremo, ma il norvegese è già stato capace di vincere questa corsa e sabato potrebbe anche riuscire nell’impresa di ripetersi. Andiamo quindi ad analizzare quali sono le prospettive del campione europeo. Kristoff ha indubbiamente un grande feeling con la Classicissima e infatti ha sempre chiuso nella top 10 nelle ultime cinque edizioni ed è riuscito a conquistarle il successo ...

L’arChitetto indiano Balkrishna Doshi ha vinto il Pritzker Prize : L’architetto indiano Balkrishna Doshi ha vinto il Pritzker Prize, il più importante riconoscimento internazionale per l’architettura, ed è diventato il primo indiano ad vincere il premio. Balkrishna Doshi, che ha 90 anni, è conosciuto principalmente per il suo lavoro nell’architettura residenziale sociale The post L’architetto indiano Balkrishna Doshi ha vinto il Pritzker Prize appeared first on Il Post.

Sci alpino - André Myhrer oro olimpico in slalom a 35 anni. Fuori Hirscher e Kristoffersen. Moelgg illude - poi Chiude 12° : La Svezia domina lo slalom alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il successo di Frida Hansdotter nella gara femminile, arriva quello di André Myhrer nella prova maschile. A 35 anni il veterano svedese si regala la vittoria più bella della carriera e conquista il suo primo oro olimpico al termine di una gara incredibile e piena di colpi di scena, a partire dall’uscita dei due grandi favoriti, Hirscher e Kristoffersen. Vince, ...

Tour of Oman 2018 : ultima tappa ad Alexander Kristoff - corsa ad Alexey Lutsenko. Nibali Chiude 11° : Si chiude, ovviamente, con una volata il Tour of Oman 2018. E’ andata in scena oggi l’ultima tappa, con partenza da Al Mouj Muscat e arrivo in quel di Matrah Corniche dopo 135 chilometri prettamente pianeggianti. Ad aggiudicarsi lo sprint odierno è stato il campione d’Europa in carica Alexander Kristoff: prima gioia stagionale per il corridore della UAE Emirates. Cinque corridori in fuga nelle prime fasi di gara: Rémi ...

NBA - rottura ai legamenti del ginocChio sinistro : stagione finita per Kristaps Porzingis : La peggior notizia che i tifosi newyorchesi , e non solo, speravamo di non dover mai sentire: Kristaps Porzingis " il miglior marcatore dei Knicks e il primo stoppatore NBA " ha riportato la rottura ...

LA ChiAVE DI SARA/ Su La7 il film con Kristin Scott Thomas (oggi - 27 gennaio 2018) : La CHIAVE di SARA, il film in onda su La7 oggi, sabato 27 gennaio 2018. Nel cast: Kristin Scott Thomas e Melusine Mayance, alla regia Gilles Paquet-Brenner. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:13:00 GMT)

Sci alpino - slalom Schladming 2018 : sarà ancora duello Hirscher-Kristoffersen? Ultima occasione per gli azzurri prima dei GioChi : Ultimo appuntamento fra i pali stretti per la Coppa del Mondo di sci alpino 2017-18 per quanto riguarda gli uomini, prima della partenza per PyeongChang dove si terranno i Giochi Olimpici invernali. Mai come in questa stagione, lo slalom speciale è stato esclusivo appannaggio dei due fuoriclasse della disciplina, Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen, entrambi sistematicamente sul podio. A Schladming, in Austria, i due promettono spettacolo, ma ...