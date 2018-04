CHARLEY THOMPSON di Andrew Haigh 2017

i-filmsonline

(Di martedì 3 aprile 2018) Dopo i successi realizzati con Weekend (2011) e 45 anni (2015),dirige un maestoso road movie di forte impatto emotivo/lirico, tratto dal romanzo La ballata didi Willy Vlautin. Il film narra la storia del giovane(Charlie Plummer), che da una vita disagiata e precaria a Portland con un papà scapestrato (Travis Fimmel), grazie all'incontro fortuito con Del (Steve Buscemi) e Bonnie (Chloe Sevigny), si ritrova proiettato nel mondo delle corse di cavalli. Dopo una serie di vicissitudini e l'improvvisa e sofferta perdita del padre,intreccia un legame di profonda amicizia ed empatia con un vecchio quarter horse, Lean on Pete, oramai arrivato al capolinea e pronto per essere venduto/soppresso in Messico. Qui s'innesca il motore di tutta la narrazione: per salvare il cavallo e se stesso da un triste destino ...